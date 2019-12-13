+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: 0 °С
USD 383.95 EUR 429.26
RUB 6.16 CNY 55.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Служба «Инватакси» в Нур-Султане пополнится новыми автомобилями

13 Декабря 2019 23:30
Поделиться:
Служба «Инватакси» в Нур-Султане пополнится новыми автомобилями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице состоялось торжественное вручение сертификата на 10 инватакси и инвалидных колясок людям с особыми потребностями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

Новости по теме

Об обновлении общественного транспорта рассказал аким Алматы
В Армении выявили случаи выдачи фальшивых документов казахстанским и российским покупателям авто Общественный транспорт обновят в Караганде В Шымкенте через электронные аукционы продано 52 служебных авто

«Как вы знаете, Глава государства уделяет особое внимание работе по повышению благосостояния граждан страны. В начале сентября в столице стартовала акция «Нұр-Сұлтан - қайырымды қала». Данное мероприятие проводится в рамках этой акции. Инициатор этого благородного начинания – Кайрат Боранбаев. Он планирует подарить людям с ограниченными возможностями 10 инватакси. Сами машины прибудут уже в январе. Это большая помощь, которая оказывается столичным гражданам с особыми нуждами. В целом, спрос на инватакси очень велик, в дальнейшем эта работа будет продолжена», - отметил заместитель акима города Бахтияр Макен.


Кроме того, благодаря поддержке Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» людям с особенными потребностями были вручены 11 инвалидных колясок.

По словам заместителя акима, сегодня в столице проживают 26 714 людей с ограниченными возможностями, 5 570 из них – дети.

В настоящее время перевозка горожан с особыми потребностями осуществляется 36 автомашинами службы «Инватакси».


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Транспорт, Общество,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив