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Служба «Инватакси» в Нур-Султане пополнится новыми автомобилями
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице состоялось торжественное вручение сертификата на 10 инватакси и инвалидных колясок людям с особыми потребностями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.
«Как вы знаете, Глава государства уделяет особое внимание работе по повышению благосостояния граждан страны. В начале сентября в столице стартовала акция «Нұр-Сұлтан - қайырымды қала». Данное мероприятие проводится в рамках этой акции. Инициатор этого благородного начинания – Кайрат Боранбаев. Он планирует подарить людям с ограниченными возможностями 10 инватакси. Сами машины прибудут уже в январе. Это большая помощь, которая оказывается столичным гражданам с особыми нуждами. В целом, спрос на инватакси очень велик, в дальнейшем эта работа будет продолжена», - отметил заместитель акима города Бахтияр Макен.
Кроме того, благодаря поддержке Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» людям с особенными потребностями были вручены 11 инвалидных колясок.
По словам заместителя акима, сегодня в столице проживают 26 714 людей с ограниченными возможностями, 5 570 из них – дети.
В настоящее время перевозка горожан с особыми потребностями осуществляется 36 автомашинами службы «Инватакси».
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