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Служба госохраны РК направила однодневный заработок семьям погибших сотрудников силовых структур

16 Января 2022 16:31
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Служба госохраны РК направила однодневный заработок семьям погибших сотрудников силовых структур

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Служба государственной охраны РК направила однодневный заработок семьям погибших сотрудников силовых структур, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт СГО РК.

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«Руководство и личный состав Службы государственной охраны Республики Казахстан выражает соболезнования родным и близким погибших сотрудников силовых структур.

Их мужество и самоотверженность при защите мирного населения – это образец исполнения служебного долга и верности присяге!

Память о них навсегда останется в наших сердцах и на их примере будут в дальнейшем воспитываться молодые поколения!

В целях оказания моральной и материальной поддержки, Служба государственной охраны РК направляет однодневный заработок семьям погибших», - сказано в сообщении Службы государственной охраны РК.


Напомним, по поручению Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева создан общественный социальный фонд (ОСФ) «Қазақстан халқына».


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#Социальная поддержка   #Силовые структуры   #Общество   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия   #Социальный фонд   #Фонд «Қазақстан халқына»  
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