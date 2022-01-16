Служба госохраны РК направила однодневный заработок семьям погибших сотрудников силовых структур

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Служба государственной охраны РК направила однодневный заработок семьям погибших сотрудников силовых структур, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт СГО РК.

«Руководство и личный состав Службы государственной охраны Республики Казахстан выражает соболезнования родным и близким погибших сотрудников силовых структур.

Их мужество и самоотверженность при защите мирного населения – это образец исполнения служебного долга и верности присяге!

Память о них навсегда останется в наших сердцах и на их примере будут в дальнейшем воспитываться молодые поколения!

В целях оказания моральной и материальной поддержки, Служба государственной охраны РК направляет однодневный заработок семьям погибших», - сказано в сообщении Службы государственной охраны РК.

Напомним, по поручению Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева создан общественный социальный фонд (ОСФ) «Қазақстан халқына».