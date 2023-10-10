Служба госбезопасности Грузии: сохраняется опасность госпереворота в стране

По данным Службы государственной безопасности Грузии, опасность госпереворота в стране до сих пор сохраняется. Ведомством предпринимаются необходимые шаги для нейтрализации этой угрозы. Об этом в эфире грузинского телеканала «Рустави 2», в эксклюзивном интервью программе «Курьер. Постскриптум» заявил представитель ведомства Хвича Бегиашвили, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По словам Х.Бегиашвили, продолжается следствие в отношении лиц, которые могут быть причастны к планированию и попытке государственного переворота в стране.

- Угроза насильственного переворота существует. На данный момент из-за высокого общественного интереса к делу следствие рассекретило некоторые данные. Идет дальнейшее расследование, - сообщил Хвича Бегиашвили.

Кроме того, в сюжете «Рустави 2» говорится, что по существующей версии, нынешней осенью группа граждан планировала беспорядки. На фоне решения ЕС о статусе кандидата на вступление в ЕС радикалы планировали установить палатки в центре Тбилиси, где произошел бы взрыв. После чего поднялась бы волна недовольства, с помощью которой организаторы планировали сменить власть в стране.

Согласно сюжету «Рустави 2», правоохранителями Грузии в качестве организаторов называются Гия Лорткипанидзе, Михаил Батурин и Мамука Мамулашвили. По словам представителя СГБ Грузии, ведется расследование по двум статья УК Грузии: подготовка к свержению власти и подготовка теракта.

- На данный момент рассматриваются сербские тренеры и грузинский филиал CANVAS. У следствия есть план, возможны выдвижения обвинений. В случае повышенного общественного интереса к этой теме, чтобы общество четко понимало суть вопроса, ведомство будет предоставлять дополнительную информацию, - отметил в эфире «Рустави 2» Хвича Бегиашвили.

Ранее в ходе брифинга СГБ Грузии заявили, что по приглашению Агентства США по международному развитию (USAID) в Грузию прибыли граждане Сербии, которые готовили местных активистов к свержению законно избранной власти Грузии. По данным СГБ Грузии, граждане Сербии являются представителями организации CANVAS.