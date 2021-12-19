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Служба доставки: более 60 человек пострадали из-за схемы мошенников в СКО

19 Декабря 2021 02:24
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Служба доставки: более 60 человек пострадали из-за схемы мошенников в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за 11 месяцев зарегистрировали 657 интернет-мошенничеств, из которых 270 связаны с покупкой товаров в сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, на втором месте - так называемые звонки из банка. По этой схеме преступники обманули 174 жителя региона.

«Сетевые аферисты всё чаще охотятся за конфиденциальными данными людей, чтобы опустошить их депозиты. Нередко потерпевшие, поверив убеждениям злоумышленников, сами берут миллионные кредиты и переводят полученные деньги на счета преступников», - отметил начальник управления криминальной полиции Марат Жумалиев.

Еще 61 североказахстанец лишился средств, когда при продаже товара согласился на предложение мошенников воспользоваться «службой доставки». Преступники отправляли жертвам ссылку, перейдя по которой, нужно было ввести персональные данные. С этими данными мошенники снимали деньги жертв либо оформляли на них кредит.

«Злоумышленники изобрели десятки форм обмана. Необходимо помнить главные правила интернет-безопасности: никому не доверять свои конфиденциальные данные, не переходить по сомнительным ссылкам, не устанавливать посторонних приложений, не соглашаться на предоплату. Если есть сомнения в сохранности счетов, следует лично обратиться в филиал банка», - сказал М. Жумалиев.


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#Северо-Казахстанская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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