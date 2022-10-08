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Служба для возврата в РК незаконно выведенных финансов создана в Генпрокуратуре

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
8 Октября 2022, 01:26
Служба для возврата в РК незаконно выведенных финансов создана в Генпрокуратуре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках реализации поручений Главы государства по возврату в страну незаконно выведенных финансовых средств, а также выявлению монопольной (олигопольной) концентрации экономических ресурсов, в целях координации усилий всех государственных органов в данном направлении, Указом Президента Республики Казахстан от 3 октября 2022 года за № 1029 в Генеральной прокуратуре образована Служба международно-правового сотрудничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Данные изменения в структуре Генеральной прокуратуры позволят пересмотреть подходы к организации работы по противодействию оттоку капитала из страны и возврату выведенных активов.

Ключевые задачи созданной Службы – выработка и реализация системных мер по выявлению условий, способствовавших незаконной концентрации экономических ресурсов и демонополизации товарных рынков, а также репатриации незаконных активов из-за рубежа.

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