Служба для возврата в РК незаконно выведенных финансов создана в Генпрокуратуре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках реализации поручений Главы государства по возврату в страну незаконно выведенных финансовых средств, а также выявлению монопольной (олигопольной) концентрации экономических ресурсов, в целях координации усилий всех государственных органов в данном направлении, Указом Президента Республики Казахстан от 3 октября 2022 года за № 1029 в Генеральной прокуратуре образована Служба международно-правового сотрудничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Данные изменения в структуре Генеральной прокуратуры позволят пересмотреть подходы к организации работы по противодействию оттоку капитала из страны и возврату выведенных активов.

Ключевые задачи созданной Службы – выработка и реализация системных мер по выявлению условий, способствовавших незаконной концентрации экономических ресурсов и демонополизации товарных рынков, а также репатриации незаконных активов из-за рубежа.