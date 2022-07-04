Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Служба 109 запущена в Мангистауской области

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
4 Июля 2022, 10:41
Служба 109 запущена в Мангистауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мангистауской области запущен единый контакт-центр 109. Соответствующее объявление опубликовал в соцсетях акимат Актау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Служба будет заниматься вопросами по следующим направлениям:

- теплоснабжение, энергоснабжение, водоснабжение, канализация, насосные станции и очистные сооружения, твердые бытовые отходы;

- работа лифта, работа КСК/ОСИ;

- уличное освещение;

- городская дорожная инфраструктура;

- благоустройство городской, дворовой территории;

- открытые колодцы, озеленение города.

Единый контакт-центр 109 представляет собой единую линию связи, работающую в режиме 24/7. Все обращения, поступившие в центр, обрабатываются и направляются в государственные органы и коммунальные службы для дальнейшего решения вопросов в установленные сроки. Кроме того, специалисты проводят обратную связь по исполнению заявок.


ЖКХ   Акимат   Мангистауская область   Регионы Казахстана   Общество   Актау  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Школам Уральска переданы новые автобусы
Школам Уральска переданы новые автобусы
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь