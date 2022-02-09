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Слушание дела о Малом Талдыколе отложено на 17 февраля

9 Февраля 2022 12:30
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Слушание дела о Малом Талдыколе отложено на 17 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В специализированном межрайонном городском суде города Нур-Султан прошло очередное заседание по делу об иске ОО «Коалиция корпоративных юристов «Aqiqat», передает корреспондент МИА «Казиннформ».

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Ответчиками по делу выступают ГУ «Аппарат акима города Нур-Султана» и АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Астана-Технополис». На заседании, прошедшем 27 января текущего года, суд принял решение возобновить производство.

Напомним, Коалиция корпоративных юристов «Aqiqat» обратилась в суд в связи с тем, что акимат столицы не принял меры по установлению водоохранной зоны и водоохранной полосы вокруг группы озер Малый Талдыколь, вследствие чего ТОО SAT-NS и связанные с ним компании-застройщики получили возможность заключить договор с СЭЗ «Астана-Технополис» о застройке территории, на которой расположен Малый Талдыколь.

В ходе заседания судья Жанар Дуйсенова предложила сторонам процесса предоставить суду ряд дополнительных сведений до 15 февраля.

«Дело слушанием мы откладываем на 17 февраля в 11 часов 30 минут», – сказала судья.

На предыдущем заседании судья Ж. Дуйсенова затребовала от сторон сведения о 16 договорах субаренды, заключенных СЭЗ «Астана-Технополис» с ТОО SAT-NS, сведения о сегментировании земельных участков, о стадиях освоения данных участков. Теперь судья, в частности, дала поручение представителю Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Марату Иманалиеву предоставить письменное заключение касательно необходимости установления и порядке установления водоохранной зоны и водоохранных полос.

Как сообщалось ранее, участки для застройки на территории группы озер Малый Талдыколь предоставлены ТОО SAT-NS и связанным с ним компаниям на основании постановления акимата столицы, вынесенного в декабре 2020 года, о переводе этих земель в земли населенного пункта.

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#Нур-Султан   #Экология   #Судебный процесс  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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