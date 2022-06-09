9 Июня 2022 14:26

Слухов было много - глава Мининдустрии о махинациях в автосалонах из-за кредита под 4%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев сообщил, что до старта программы льготного автокредитования под 4% ходили слухи о махинациях со стороны сотрудников автосалонов и банков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Каирбека Ускенбаева, самые востребованные авто, которые производит компания Allur Group. По этим автомобилям проблем нет. На данный момент имеются в наличии около 5 тыс. автомобилей. По Hyundai центру есть проблемы из-за дефицита авто.

«Я с руководством созвонился и говорил, чтобы сказать тем, кто участвовал в приобретении машин, чтобы показать, где стоят машины, чтобы они могли прийти и посмотреть. Здесь вопрос технический, чисто в ручном режиме оформляют эти документы. Из-за этого чуть-чуть есть задержка. По Hyundai центру, действительно, есть проблемы. Мы с руководством говорили, чтобы максимально ускорили производство и обеспечили данными автомобилями тех людей, которые претендуют на машины», - пояснил Каирбек Ускенбаев.

«Была информация о том, что в автосалонах Hyundai центра, а также AllurAuto целыми департаментами увольняли сотрудников из-за каких-то махинаций. Владеет ли министерство этой информацией?», - поинтересовались у министра журналисты в кулуарах Сената.

«По увольнениям слухов было много. Мы вызывали всех руководителей и сказали, что до нас доходят слухи, что менеджеры или банковские работники начинают предлагать какие-то услуги. Какой они порядок навели, я не знаю. Но сейчас такие слухи прекратились. Может и уволили кого-то. Эти разговоры были, когда программа еще не стартовала. После того, как программа стартовала, я разговоров таких не слышал», - сказал глава МИИР.

По словам министра, факты махинации, если они есть, проверить можно.

«Если такие факты есть, давайте вместе пресечем, правоохранительные органы достаточно жестко и серьезно относятся к таким вещам», - считает министр.

Ранее Каирбек Ускенбаев сообщил о возможном рассмотрении вопроса по выделению дополнительных средств на льготное автокредитование.