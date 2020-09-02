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Слухи про «Орского маньяка» прокомментировали в полиции Мангыстау

2 Сентября 2020 13:50
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Слухи про «Орского маньяка» прокомментировали в полиции Мангыстау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Слухи про «Орского маньяка» прокомментировали в полиции Мангистау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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2 сентября при мониторинге социальных сетей на странице одного из республиканских СМИ была опубликована статья «Один из самых опасных маньяков России может затаиться в Казахстане».

В Департаменте полиции Мангыстауской области сообщили, что все учреждения были проверены и данная версия не подтверждается. Руководством Департамента данная информация взята на контроль.

– Просим жителей и гостей области не поддаваться панике и верить только официальной информации, – обратились к гражданам полицейские.


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#Мангистауская область   #МВД РК  
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