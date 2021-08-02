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    14:05, 02 Август 2021 | GMT +6

    Слухи об уходе поликлиник в онлайн-режим опровергли в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау опровергли распространяемые в социальных сетях слухи о том, что поликлиники перешли на работу в онлайн-режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Несмотря на очень большое число обращающихся за помощью в поликлиники, медицинский персонал старается обслужить каждого пациента. В настоящее время постановления из областного Департамента санитарно-эпидемиологического контроля о переводе амбулаторно-поликлинической службы на дистанционный формат работы не поступало. Несмотря на то, что многие регионы перешли на онлайн. В Атырау шесть городских поликлиник и поликлиника в Геологе работают в штатном режиме»,- сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.



    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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