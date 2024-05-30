Слухи о заниженной статистике погибшего во время паводков скота прокомментировали в МСХ

Судя по комментариям в социальных сетях, далеко не все верят официальной статистике Министерства сельского хозяйства по количеству погибшего во время паводков скота. Корреспондент агентства Kazinform попросил прокомментировать слухи касательно данной статистики вице-министра сельского хозяйства Амангали Бердалина.

- Ходят слухи о том, что из-за паводков в стране погибло гораздо больше скота, чем указано в официальной статистике. Прокомментируйте их, пожалуйста - попросил корреспондент агентства Kazinform на брифинге в Сенате.

Амангали Бердалин ответил, что уверен, что весь скот, погибший в результате наводнения, учтен.