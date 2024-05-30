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    14:52, 30 Май 2024 | GMT +6

    Слухи о заниженной статистике погибшего во время паводков скота прокомментировали в МСХ

    скот
    Фото: акимат Индера

    Судя по комментариям в социальных сетях, далеко не все верят официальной статистике Министерства сельского хозяйства по количеству погибшего во время паводков скота. Корреспондент агентства Kazinform попросил прокомментировать слухи касательно данной статистики вице-министра сельского хозяйства Амангали Бердалина.

    - Ходят слухи о том, что из-за паводков в стране погибло гораздо больше скота, чем указано в официальной статистике. Прокомментируйте их, пожалуйста - попросил корреспондент агентства Kazinform на брифинге в Сенате.

    Амангали Бердалин ответил, что уверен, что весь скот, погибший в результате наводнения, учтен.

    - Скажем так - сейчас в поле вы не найдете ни одну тушу. В Минсельхозе имеются эпизоотические отряды. Эти отряды из более чем 100 человек охватили всю территорию на 45 машинах. В составе отрядов были ветеринарные врачи и представители местных акиматов, отряды утилизировали всех погибших животных. После утилизации все эти животные были включены в учет. Поэтому можно много говорить, сидя дома, но мы учитываем реально уничтоженное поголовье. Сегодня мы не видим скота, лежащего в поле, - сказал вице-министр.

    Теги:
    Регионы Казахстана Компенсация за скот Статистика Паводки в Казахстане Ущерб
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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