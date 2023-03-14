Слухи о задержаниях в «Правительстве для граждан» прокомментировал Багдат Мусин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин прокомментировал слухи о задержании главы «Правительства для граждан» Суйениша Абдильдина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Суйениш Абдильдин на работе. На самом деле сотрудники Агентства по финансовому мониторингу приходили, задавали определенные вопросы, были и другие мероприятия. Но сейчас все, что происходит – это вопросы к Агентству, они нам не предоставляют информацию», - сообщил он в кулуарах Правительства РК.

По его словам, вчера Суйениш Абильдин и другие руководители приняли участие в общем собрании, где министр спросил у них по ситуации.

«Они сказали, что приходили сотрудники АФМ, провели определенные мероприятия. Это вопросы к АФМ. Я его (Суйениша Абильдина – прим.ред.) выбирал, могу описать его положительно как профессионала, IT-профессионала, как гражданина я могу его описать с положительной стороны», - добавил он.