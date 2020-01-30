Слухи о распространении коронавируса в Казахстане не подтвердились - Елжан Биртанов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов прокомментировал слухи о распространении нового типа коронавируса в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«О слухах: якобы обнаружены случаи заболевания коронавирусной инфекцией - в частности, в Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях, Семее и Алматы. Данная информация не подтверждается. Мы мониторим всех пациентов прибывших, как на дому, так и в медицинских учреждениях. На сегодня диагноз коронавирус ни у одного нашего наблюдаемого человека не подтвержден. Мы расцениваем это как фейк», - сказал Елжан Биртанов журналистам на брифинге в столице.
При этом он отметил, что сегодня в социальных сетях распространяется очень много недостоверной информации.
Напомним, ранее главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин также призвал казахстанцев не пересылать фейковые сообщения о заболеваемости коронавирусом.
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