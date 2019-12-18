Слухи о насильственной смерти казахстанского дипломата в Египте опровергли в МИД
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров прокомментировал слухи вокруг смерти сотрудника Посольства РК в Египте Еламана Жолдасова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Это (слухи - прим. ред.) не соответствует действительности. Когда его обнаружили, его шея была обмотана бельевой веревкой, перекинутой через перила лестницы. При первичном осмотре ссадин, синяков, повреждений на теле не было, руки и ноги не были связаны», - сказал Айбек Смадияров на брифинге в МИД.
По его словам, данная информация подтверждается фото- и видеоматериалами с места происшествия.
Напомним, ранее в МИД подтвердили смерть своего сотрудника в Египте. Некоторые СМИ ранее сообщали о загадочных обстоятельствах смерти казахстанского дипломата. В частности, была опубликована информация, согласно которой Е. Жолдасов был найден мертвым возле подъезда со связанными за спиной руками.
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