Слухи о коронавирусе в Степногорске не подтвердились – Минздрав РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Слухи о заболевшем коронавирусом в городе Степногорске не соответствуют действительности. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Распространенные в социальных сетях слухи о зарегистрированном случае заболевания коронавирусом в городе Степногорске Акмолинской области не соответствуют действительности», - сообщил официальный представитель Минздрава Диас Ахметшарип.
Как проинформировали в ведомстве, продолжается мониторинг граждан, прибывающих из КНР и сопредельных государств. Так, по состоянию на 11 марта остаются под наблюдением 3974 человек. Всего на 11 марта госпитализировано 90 человек с температурой и ОРВИ, из них по 1 «б» категории – 20 человек, по 2 категории – 36 человек, по 3 категории – 34 человека. Из числа госпитализированных 90 человек выписаны – 52 человека. Остаются в стационаре 38 человек.
Всего в КНР зарегистрировано 80 778 случаев коронавирусной инфекции, из них - 3158 с летальным. Выписано с выздоровлением 61 475 человек (76,1%).
В мире зарегистрировано 38140 случаев заболевания, из них 1135 – с летальным исходом.
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