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    10:40, 02 Август 2021 | GMT +6

    Слухи о дистанционной первой четверти опровергли в Минобразования

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный Telegram-канал МОН РК выпустил опровержение информации о том, что новый учебный год якобы решено начать в дистанционном формате, передает МИА «Казинформ».

    «В социальных сетях и мессенджерах казахстанцы распространяют сообщение о том, что первая четверть нового учебного года начнется в дистанционном формате. Об этом якобы заявил на брифинге министр образования и науки Асхат Аймагамбетов. Эта информация не соответствует действительности. Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов не делал таких заявлений на брифингах», - говорится в сообщении.

    Решение о формате обучения принимают Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции, главный государственный санитарный врач страны и главные санитарные врачи регионов, добавили в МОН.




    Теги:
    Коронавирус в РК Образование Главная
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