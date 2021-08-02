Слухи о дистанционной первой четверти опровергли в Минобразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный Telegram-канал МОН РК выпустил опровержение информации о том, что новый учебный год якобы решено начать в дистанционном формате, передает МИА «Казинформ».

«В социальных сетях и мессенджерах казахстанцы распространяют сообщение о том, что первая четверть нового учебного года начнется в дистанционном формате. Об этом якобы заявил на брифинге министр образования и науки Асхат Аймагамбетов. Эта информация не соответствует действительности. Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов не делал таких заявлений на брифингах», - говорится в сообщении.

Решение о формате обучения принимают Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции, главный государственный санитарный врач страны и главные санитарные врачи регионов, добавили в МОН.







