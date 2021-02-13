Слухи о бесплодии после прививки от COVID-19 развеяла профессор медицины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Член Национальной консультативной комиссии по иммунизации населения Министерства здравоохранения РК профессор, доктор медицинских наук Жаннат Сатыбалдиева прокомментировала слухи о появлении бесплодия после вакцины от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Очень тщательно проводятся экспертные работы, начиная от самой разработки, заканчивая оценкой условий производства, затем доклинические и клинические испытания вакцины. Причем, в Казахстане требования абсолютно ко всем вакцинам, включая вакцину против КВИ, на таком же высоком уровне, как и в развитых странах», - сказала Жаннат Сатыбалдиева на брифинге в СЦК.

По ее словам, это общеизвестный факт.

«И что касается возможных побочных действий – они, в принципе, являются таковыми и для многих вакцин. Это могут быть местные реакции, припухлость, болезненность в месте укола, отечность в месте введения, зуд. Могут быть и общие реакции - гриппоподобное проявление, ломота в теле и прочее. Но это естественная реакция. В их процессе вырабатываются «иммунный ответ», - отметила профессор.

Что касается бесплодия, которое якобы появляется от вакцины, ни одна известная вакцина на сегодняшний день, не вызывает такого эффекта. Это из разряда тех самых мифов, которые сегодня очень активно распространяют противники прививок. Это не соответствует действительности: никаких механизмов по развитию бесплодия от вакцин не встречалось. Это голословное утверждение. Это нонсенс», - добавила она.





Напомним, 1 февраля в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. В числе первых, кто получил вакцину от коронавируса, оказалось руководство Министерства здравоохранения РК в лице главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова и вице-министра здравоохранения Ажар Гиният.

21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек.

В свою очередь казахстанской вакциной QazCovid-In в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Между тем казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.



