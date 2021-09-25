Случайный выбор оказался призванием - алматинский учитель из династии педагогов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Лаура Идришева - потомственный учитель. Общий педагогический стаж их династии насчитывает более 70 лет. В интервью корреспонденту МИА «Казинформ» она рассказала о традициях своей семьи и о большой преданности профессии.

Наша героиня призналась, что выбрала профессию педагога неосознанно.

«Если быть откровенной, я неосознанно выбрала эту профессию. Я никогда не стремилась к этому выбору, но приходит момент, и ты понимаешь, что твой случайный выбор - призвание», - рассказывает Лаура Идришева.

Как отметила Лаура Каиыркановна, быть учителем - значит уметь общаться с детьми, видеть мир их глазами.

«Профессия учителя не для равнодушных людей, так как требует много душевных, физических и эмоциональных сил. В нашей профессии всегда нужно учиться. Будучи педагогом, ты всегда остаешься учеником. В наше время учитель не является единственным источником знаний, и задача современной школы - научить учиться. Думаю, что главная задача современного учителя - воспитать активную, творческую личность, способную делать собственные открытия, решать возникающие проблемы, принимать решения и нести за них ответственность. Но самая главная задача учителя - воспитывать в детях человечность и доброту», - считает она.

Лаура Идришева принадлежит к семейной династии педагогов, трудовой стаж которой берет начало в 50-х годах ХХ века. Сама она работает в сфере образования более 25 лет.

«Я родом из Восточного Казахстана. Мои родители - папа Идришев Каиркан Нурмухамбетович, мама Аспадиярова Рая Аспандияровна - были педагогами. Учителями были и мои родные тети. Мои родные сестры тоже педагоги, дочери моего родного дяди - тоже учителя. Одним словом, наш род - это большая династия учителей. А учительская династия начинается с любви к профессии, к детям и умения сохранять верность призванию даже в самые трудные времена. Я закончила Семипалатинский педагогический институт имени Шакарима Кудайбердиева, уже много лет работаю валматинской школе-гимназии №81, Бостандыкского района, учителем русского языка и литературы», - рассказала Лаура Идришева.

Лаура Каиыркановна поделилась воспоминаниями о родителях.





«Мой папа Каиркан Идришев был учителем с большой буквы. Долгие годы работал директором в нескольких школах Кокпектинского района. В одной из школ района среди выпускников проводили опрос, и папа оказался лучшим учителем и директором школы. Было время, когда он работал в райкоме партии. Но он вернулся в свою профессию. Он был большим гуманистом, человеком с большим сердцем. И прежде всего он учил нас своим примером и своими словами. Главное, чему мы учились у него, это порядочности. Его взгляды определили всю мою жизнь. В моей памяти он навсегда останется добрым, справедливым, красивым человеком. Отец всегда гордился своей профессией и часто говорил, что профессия учителя самая лучшая. Мы, его дети продолжаем фамильную династию. Моя мама Рая Аспандиярова была учителем казахского языка и литературы. Мама была прекрасным знатоком казахских эпосов, легенд. Как прекрасно она пела казахские песни! Она была очень красивой женщиной, ее красота, умение одеваться, аккуратность в одежде всегда восхищали ее учеников и коллег. Мы, дети, никогда не видели ее дома или на работе неухоженной, неприбранной. Стремление к прекрасному, привычка к порядку и чистоте у нас, видимо, от мамы», - говорит Лаура Идришева.

В канун 30-летия Независимости Казахстана мы попросили нашу героиню поделиться мнением о достижениях системы образования за время суверенитета.

«Говоря о достижениях системы образования за 30 лет Независимости, хочется отметить, прежде всего, принятие Закона «О статусе педагога», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам статуса педагога, снижения нагрузки на ученика и учителя». Для повышения престижа профессии педагогов сокращена нагрузка с 18 до 16 часов, повысилась зарплата учителей. В школах наконец-то избавили учителей от многочисленной отчетности. Это радует. Хотя есть еще школы, в частности в аулах, где учителя до сих пор занимаются бумаготворчеством, где руководители школ не могут преодолеть архаичную практику сбора информации. Это подрывает силы и нервы педагогов и отнимает время.

Пользуясь случаем, в преддверии Дня учителя хочу поздравить свой коллектив школы-гимназии №81 Алматы, всех педагогов нашей страны с профессиональным праздником. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, творческих успехов и большого счастья в жизни. Любите свою профессию, своих учеников», - подытожила Лаура Идришева.