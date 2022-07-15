Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Случай заражения сибирской язвой выявили в Узбекистане
15 Июля 2022 21:07

Случай заражения сибирской язвой выявили в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Сырдарьинской области Узбекистана выявлен первый случай заражения сибирской язвой, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного управления санэпидслужбы.

«У жителя Сардобинского района Сырдарьинской области выявили болезнь А-22. В соответствии с международной классификацией болезней, заболевание А-22 является сибирской язвой», - сообщает ведомство.

Уточняется, что сибирская язва не передается от человека к человеку, а передается только через мясо скота, зараженного этой болезнью. Карантинные меры применяются только к крупному и мелкому рогатому скоту.

«На территории Сардобинского района вакцинирован весь крупный и мелкий рогатый скот. В настоящее время эпидемиологическая ситуация не вызывает беспокойства, обстановка в регионе полностью контролируется», - заверили в СЭС.


Новости по теме
Жара до 47 градусов ожидается в Узбекистане
Выявлено 70 поддельных экспонатов в одном из музеев Узбекистана
Режим ЧП смягчили в Каракалпакстане
Автор:
Корреспондент
Читайте также
Цена нефти Brent опустилась ниже $95 за баррель
Саудовская Аравия откроет небо для всех авиакомпаний, включая Израиль
День демократии и национального единства отмечают в Турции
Арт-инсталляцией станет морская нефтяная платформа в Великобритании
Первый случай оспы обезьян зафиксировали в Саудовской Аравии
Мораторий на вывоз лома и отходов черных металлов введут в Кыргызстане
Холерный вибрион обнаружили на одном из рынков в Ухане
Снег выпал в Монголии
Популярное
1 Очередная кормушка для чиновников – экономист о системе ОСМС
2 Коронавирусом заболели 1257 человек в Казахстане
3 Казахстанцам рекомендуют покупать уголь заранее
4 Ночные автобусы до аэропорта запустят в Нур-Султане
5 Неблагоприятные метеоусловия 15 июля ожидаются в трех городах Казахстана

Лента новостей

Архив