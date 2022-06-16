16 Июня 2022 04:42

Случай заражения оспой обезьян выявили в Грузии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Специалисты отмечают, что форма заболевания была легкой. Мужчина заразился во время путешествия за границу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Новости - Грузия».

Случай заражения оспой обезьян подтвердили в Грузии по итогам проведения лабораторных тестов. Об этом сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественному здравоохранению (NCDC).

«У больного была легкая форма вируса, после соответствующего лечения он вскоре был выписан из медицинского учреждения. У него есть история путешествий по Европе. Контакты также находились под наблюдением, ни в одном из случаев не было обнаружено никаких клинических признаков», - сказано в официальном сообщении.

NCDC подчеркивает, что продолжает мониторинг в масштабах Грузии за подозрительными случаями выявления сыпи у пациентов.

В начале июня в Грузии выявили два подозрительных случая. Один из заболевших прошел проверку и специалисты убедились, что оспы у него нет.

Ранее сообщалось, что уже известно о более 1,6 тыс. подтвержденных случаев заболевания людей оспой обезьян и почти 1,5 тыс. предполагаемых случаев, зарегистрированных с начала года в 39 странах мира. В Евросоюзе начали закуп вакцины от оспы обезьян.