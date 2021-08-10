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Случай заболевания сибирской язвой выявили в Пекине

10 Августа 2021 09:14
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Случай заболевания сибирской язвой выявили в Пекине

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – В Пекине зарегистрирован случай заболевания сибирской язвой. Об этом сообщил Пекинский центр по контролю и профилактике заболеваний, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ

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Врачи выявили у жителя города Чэндэ северо-восточной провинции Хэбэй, граничащей с Пекином, легочную форму сибирской язвы. Пациент был доставлен из Чэндэ в одну из больниц Пекина спустя четыре дня после появления симптомов заболевания.

Пациент находится на изоляции под наблюдением специалистов и проходит курс лечения.

Как сообщают в Пекинским центре по контролю и профилактике заболеваний, ранее заболевший контактировал с домашним скотом.


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#Здравоохранение   #Китай  
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Автор:

Руслан Сулейменов

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