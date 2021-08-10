Новости
Случай заболевания сибирской язвой выявили в Пекине
10 Августа 2021 09:14
Поделиться:
ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – В Пекине зарегистрирован случай заболевания сибирской язвой. Об этом сообщил Пекинский центр по контролю и профилактике заболеваний, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ
Новости по темеЧисло погибших при наводнениях в Китае выросло до 302
Врачи выявили у жителя города Чэндэ северо-восточной провинции Хэбэй, граничащей с Пекином, легочную форму сибирской язвы. Пациент был доставлен из Чэндэ в одну из больниц Пекина спустя четыре дня после появления симптомов заболевания.
Пациент находится на изоляции под наблюдением специалистов и проходит курс лечения.
Как сообщают в Пекинским центре по контролю и профилактике заболеваний, ранее заболевший контактировал с домашним скотом.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- По всему Казахстану появятся аптеки на АЗС
- 107 казахстанцев умерли за сутки от коронавируса и пневмонии с признаками КВИ
- 35 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировано в Казахстане
- Коронавирус: только один регион РК - в «желтой» зоне
- Сколько человек в Казахстане получили вакцину от COVID-19
- 7702 казахстанца выздоровели от коронавируса
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн