20 Июля 2022 07:46

Случай заболевания человека бубонной чумой выявили на севере Китая

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Один случай заболевания бубонной чумой зафиксировали в Нинся-Хуэйском автономном районе (НХАР) на севере Китая. Об этом сообщается в заявлении местного комитета здравоохранения, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По его информации, бубонную чуму подтвердили у 45-летнего скотовода, вернувшегося в город Иньчуань (административный центр НХАР) из автономного района Внутренняя Монголия.

На прошлой неделе, 13 июля, пациент обратился за помощью в медицинское учреждение города Иньчуань. Заболевание бубонной чумой врачи подтвердили в этот вторник, 19 июля. Мужчину поместили в больницу.

В связи с этим в Нинся-Хуэйском автономном районе КНР, начиная с 23:00 часов 19 июля, объявлен четвертый уровень реагирования на эпидемиологическую угрозу.











