Случай заболевания человека бубонной чумой выявили на севере Китая
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Один случай заболевания бубонной чумой зафиксировали в Нинся-Хуэйском автономном районе (НХАР) на севере Китая. Об этом сообщается в заявлении местного комитета здравоохранения, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
По его информации, бубонную чуму подтвердили у 45-летнего скотовода, вернувшегося в город Иньчуань (административный центр НХАР) из автономного района Внутренняя Монголия.
На прошлой неделе, 13 июля, пациент обратился за помощью в медицинское учреждение города Иньчуань. Заболевание бубонной чумой врачи подтвердили в этот вторник, 19 июля. Мужчину поместили в больницу.
В связи с этим в Нинся-Хуэйском автономном районе КНР, начиная с 23:00 часов 19 июля, объявлен четвертый уровень реагирования на эпидемиологическую угрозу.
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