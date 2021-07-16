Случай смерти после вакцинации в Павлодарской области прокомментировали в Минздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова прокомментировала случай смерти после вакцинации в Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действительно, такой случай есть, но этот случай никак не связан с вакцинацией. Пациентка была вакцинирована в конце июня первым компонентом, к сожалению, умерла через две недели после вакцинации. По результатам патологоанатомического вскрытия ей поставлен диагноз кардиомиопатия. Это никак с вакцинацией не может быть связано, тем более через такой период времени», - прокомментировала Айжан Есмагамбетова.

Ранее председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова ответила на вопрос журналиста о том, сколько человек заболело коронавирусом после вакцинации.

«Всего 0,06 % - минимальный процент заболевших на 4,8 млн вакцинированных. Если говорить в абсолютных числах, общее количество заболевших 3165. Из них после первого компонента – 1684, после второго компонента – 1481. После «Спутника V» - 2791, Hayat Vax -293, CoronaVac – 18, QazVac -59», - прокомментировала спикер.



