Случай с падением статуи на ребенка в Алматы расследуют в полиции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В полиции прокомментировали инцидент с падением статуи на ребенка в ТРЦ Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В настоящее время данный факт расследуется УП Бостандыкского района.

«С целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных ребенком вследствие падения на него статуи, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам комплекса мероприятий по делу будет принято окончательное решение, с принятием мер в отношении виновных лиц», - пояснили в ведомстве.

В ТРЦ MEGA также прокомментировали несчастный случай.

Как сообщили в пресс-службе сети ТРЦ MEGA, ребенку сразу же была оказана первая медицинская помощь дежурным врачом ТРЦ и вызвана скорая помощь.

«Технические специалисты уже убрали фигуру и изучают причины случившегося. Нами были демонтированы все подобные фигуры во всех наших магазинах. Со своей стороны ТРЦ инициирует дополнительную независимую проверку установки и крепления всех элементов и конструкций, расположенных в детских и общих зонах на территории ТРЦ, в том числе и в магазине Мarwin», - пояснили в пресс-службе.

По словам генерального директора сети магазинов Marwin Вадима Голенко, они поддерживают связь с семьей пострадавшего ребенка.

«Мы постоянно находимся на связи с родителями ребенка и готовы оказать необходимую помощь в восстановлении мальчика. Сейчас он находится дома», - рассказал Вадим Голенко.

Он отметил, что будет проведена проверка установки и крепления других конструкций на территории магазинов.

Напомним, статуя персонажа комиксов Таноса упала на ребенка в Алматы.