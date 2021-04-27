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    19:06, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    Случай с падением статуи на ребенка в Алматы расследуют в полиции

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В полиции прокомментировали инцидент с падением статуи на ребенка в ТРЦ Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В настоящее время данный факт расследуется УП Бостандыкского района.

    «С целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных ребенком вследствие падения на него статуи, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам комплекса мероприятий по делу будет принято окончательное решение, с принятием мер в отношении виновных лиц», - пояснили в ведомстве.

    В ТРЦ MEGA также прокомментировали несчастный случай.

    Как сообщили в пресс-службе сети ТРЦ MEGA, ребенку сразу же была оказана первая медицинская помощь дежурным врачом ТРЦ и вызвана скорая помощь.

    «Технические специалисты уже убрали фигуру и изучают причины случившегося. Нами были демонтированы все подобные фигуры во всех наших магазинах. Со своей стороны ТРЦ инициирует дополнительную независимую проверку установки и крепления всех элементов и конструкций, расположенных в детских и общих зонах на территории ТРЦ, в том числе и в магазине Мarwin», - пояснили в пресс-службе.

    По словам генерального директора сети магазинов Marwin Вадима Голенко, они поддерживают связь с семьей пострадавшего ребенка.

    «Мы постоянно находимся на связи с родителями ребенка и готовы оказать необходимую помощь в восстановлении мальчика. Сейчас он находится дома», - рассказал Вадим Голенко.

    Он отметил, что будет проведена проверка установки и крепления других конструкций на территории магазинов.

    Напомним, статуя персонажа комиксов Таноса упала на ребенка в Алматы.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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