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Случай с изнасилованием школьницы в Таразе прокомментировали в МОН РК

19 Ноября 2019 13:53
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Случай с изнасилованием школьницы в Таразе прокомментировали в МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве образования и науки РК прокомментировали случай с изнасилованием школьницы в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как проинформировали в ведомстве, в настоящее время по данному факту правоохранительными органами проводятся следственные мероприятия.

«Обеспечение безопасности школьников является прямой обязанностью организации образования. Директор школы, заместитель директора по воспитательной работе, учитель физики и вахтер по решению местного уполномоченного органа в сфере образования освобождены от занимаемых должностей. Все мнения родительской общественности данной школы будут учтены и приняты к сведению», - написал советник министра образования и науки РК Ерболат Мухамеджан на своей странице в Facebook.

Управление образования Жамбылской области оказывает психологическую помощь пострадавшей ученице, организовано надомное индивидуальное обучение.

«Одновременно сообщаем, что в рамках исполнения поручения Главы государства К.К. Токаева, озвученного в Послании народу Казахстана от 2 сентября 2019 года, Генеральной прокуратурой совместно с государственными органами разработаны и внесены в Мажилис Парламента РК изменения в действующее законодательство в части ужесточения ответственности за насилие в отношении женщин и детей», - отметили в МОН РК.

Ранее сообщалось, что по факту изнасилования школьницы уволены директор школы, заместитель директора по правовому воспитанию, учитель и вахтер.

Шокирующий случай произошел в школьном туалете. Полицейскими по горячим следам задержан подозреваемый в совершении тяжкого преступления.

Установить подозреваемого помогли видеокамеры. Это 38-летний житель областного центра, ранее судим за кражу, не женат. Был водворен в ИВС города Тараза.

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Ключевые слова: Жамбылская область, Образование, Происшествия, МОН,
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Акбота Кузекбай

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