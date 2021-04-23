Случай КВИ на пункте пропуска через госграницу выявили в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области выявили на границе подтверждённый случай коронавируса. Заболевшим оказался житель региона, который работает водителем, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Лабораторно подтверждён случай COVID-19 на посту «Шарбакты» у жителя Павлодарской области – водителя, осуществляющего перевозки в двухстороннем сообщении», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

По данным ведомства, мониторинг за перемещением людей на четырёх автомобильных пунктах пропуска государственной границы в регионе продолжается. За последние сутки через границу прошли 623 гражданина: 286 пеших, 337 водителей фур. В карантинный стационар помещены восемь казахстанцев.

«Въезд в страну за сутки запрещён десяти гражданам СНГ - четырем из Узбекистана и шести из Российской Федерации, - добавили в ДСЭК региона. - Всего с момента введения ограничений в Павлодарскую область прибыло 93 106 человек, из них 57 282 водителя, осуществляющих международные перевозки и 35 824 пассажира».

В департаменте добавили, что за это время в карантинные стационары для ПЦР-обследования помещены 2 818 граждан Казахстана. Проведены 26 555 ПЦР-обследований - выявлено 184 завозных случая КВИ.

«Не допущен въезд в страну (без справок) 1 080 нерезидентов Казахстана», - отметили ещё один результат работы эпидемиологов.