Случай клещевого энцефалита зарегистрирован в Кокшетау

По сообщению департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области, только за одну минувшую 19-ую неделю в регионе от укуса клеща пострадали 129 человек. Среди них 31 ребенок до 14 лет. Все пострадавшие обратились за медицинской помощью.

- Получили профилактическое лечение иммуноглобулином 114 человек, не получили – 15, среди них по причине позднего обращения (более трех дней) - 2, по причине медицинских противопоказаний - один, отказались от прививки –7, укус произошел на неэндемичной территории – пять, - пояснили в ведомстве.

Всего с начала эпидемического сезона в области зарегистрировано 355 случаев укуса клещами. При этом наибольшее количество укушенных выявлено в городе Кокшетау - 138, Бурабайском районе - 93, Сандыктауском районе - 52, Зерендинском районе -30 и Атбасарском районе -14. От одного до шести случаев зарегистрировано в городе Степногорске, Астраханском, Биржан сал, Есильском, Жаксынском, Жаркаинском, Целиноградском районах.

- Также в Кокшетау зарегистрирован один случай клещевого энцефалита за 18-ую неделю, - уточнили в ведомстве.

Пострадавшим оказался взрослый. На данный момент медики оценивают сего состояние как удовлетворительное.

В целом по области именно Сандыктауский район является эндемичным по клещевому энцефалиту. С 19 по 22 мая, как обещают санврачи, на территории района пройдет противоклещевая обработка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Костанайской области зафиксирован рост обращений с укусами клещей.