Случай клещевого энцефалита зафиксировали в Акмолинской области

Случай клещевого энцефалита зафиксирован в Сандыктауском районе Акмолинской области. Об этом корреспонденту агентства Kazinform сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона.

— Наш Сандыктауский район уже в течение 10 лет является эндемичным районом по клещевому энцефалиту. Это означает, что у нас постоянно идет оборот клеща, в котором находится вирус клещевого энцефалита. С 2012 года у нас фиксируются заболевшие. Это заболевание достаточно тяжелое и может окончиться инвалидностью и даже летальным исходом. И у нас в 2014 году был один летальный случай, — сообщил руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Сандыктауского района Олег Макашов.

В связи с тем, что Сандыктауский район является эндемичным, здесь все получают прививки от клещевого энцефалита, особенно лица, которые работают на лесосеках, занимаются охотой, рыболовством, а также пастухи.

— Каждый год у нас регистрируются около 60-70 укусов клещей и 2-3 случая заболевания клещевым энцефалитом. Хочу напомнить, что клещи переносят также боррелиоз. С 2012 года в районе зафиксировано два случая боррелиоза. В этом году у нас зафиксировано 45 укусов и буквально вчера один случай клещевого энцефалита. Заболела женщина — работник лесного хозяйства. Прогнозы благоприятные, потому что клиническая картина у нее довольно легкая, нет никаких тяжелых осложнений сначала были головные боли, сейчас их купировали, — добавил Олег Макашов.

Санврач призвал акмолинцев быть более аккуратными при посещении леса.

Всего, по информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля , с начала сезона в Акмолинской области зафиксировано 213 укусов клещей.