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вчера 23:54
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Случаи заражения новым коронавирусом увеличились в Китае: 830 инфицированных, 25 летальных исходов
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Новый тип коронавируса распространяется по Китаю и еще 259 человек диагностированы в качестве носителей этого вируса, зарегистрировано новых восемь летальных исходов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV).
По данным CCTV за минувшие сутки 27 провинций (районов, городов) сообщили о 259 новых подтвержденных случаях нового типа коронавируса, восьми летальных исходов. В 19 административно-территориальных единицах КНР зарегистрировано 680 предполагаемых случаев инфицирования людей новым коронавирусом.
«По состоянию на 23 января зарегистрировано 830 подтвержденных случаев заболевания новым типом коронавируса в 29 провинциях (районах, городах), 25 случаев с летальным исходом», - говорится в сообщении национальной комиссии по гигиене и здравоохранению Китая.
Получены сведения о пяти подтвержденных случаях заболевания новым коронавирусом в Гонконге (2), Макао (2) и Тайване (1).
Девять подтвержденных случаев заболевания зарегистрированы в Таиланде (3), Японии (1), Южной Корее (1), США (1), Вьетнаме (2) и Сингапуре (1).
Из контактов с заболевшими медики изолировали в общей сложности 9507 человек: из них 1087 выписаны, но в карантине находятся еще 8420.
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