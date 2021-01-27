Случаи заражения COVID-19 зачастую связаны с пренебрежением профилактическими мерами — врач

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Главный врач городской поликлиники №32 Алматы Артур Кажибаев на брифинге региональной службы коммуникаций озвучил ряд рекомендаций горожанам на фоне сложной эпидемиологической ситуации в мегаполисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, надевать маски, не ходить туда, где много людей, надевать перчатки на руки. Приходя домой, нужно помыть руки. При встрече с людьми необходимо соблюдать дистанцию 1,5-2 метра. Главное — не ходить в места скопления людей», — призвал он.

Артур Кажибаев также разъяснил важность ношения перчаток и масок, особенно в общественном транспорте.

«Ношение перчаток важно, потому что, если без перчаток у нас будет инфекция на руках, мы не заметим и автоматически коснемся лица — так это (прим. — инфекция) может быстро заразить нас. Маски в настоящее время являются одними из самых важных (прим. — инструментов профилактики), когда люди общаются друг с другом, инфекция распространяется по воздуху, поэтому я думаю, что жителям города лучше надевать маски и перчатки», — сказал главврач.

Напомним, в Алматы, 39,6% случаев заражения приходится на посещение общественных мест; 27,5% — контакт с больным КВИ в семье; 20,3% — на транспорт.

Артур Кажибаев сообщил о причинах заражения лиц, которые поступили с коронавирусом, в разрезе поликлиники.

«Что касается причин заражения, то самая главная — больные общались с больными людьми, по данной категории заражения — большой процент. Во-вторых, те, кто побывал в многолюдных местах, и те, кто приглашали гостей, ходили в гости, например, на тои. У нас также были следующие процентные показатели, например, от продуктовых магазинов 36%, от общественного транспорта — 13%, от рынков — 12%. Это по заражениям 23 человека, которые находятся под наблюдением в нашей поликлинике. Часто случаи заражения связаны с пренебрежением профилактическими мерами», — подчеркнул он.

Спикер также ответил на вопрос о том, в каких случаях необходимо незамедлительно вызывать мобильную бригаду.

«Если появятся симптомы ОРВИ — кашель, температура, то необходимо пациенту обратиться в поликлинику — позвонить в регистратуру. В регистратуре переключат на мобильную бригаду, мобильная бригада будет приезжать, обслуживать. В первую очередь, они (прим. — мобильные бригады) тоже позвонят, оценят состояние и затем приедут, осмотрят и, если увидят показания на госпитализацию, пациента госпитализируют. При этом пациент будет находиться под наблюдением в течение 14 дней», — разъяснил Артур Кажибаев.