Случаи заражения COVID-19 медиков на Алтае после прививки «Спутником V» объяснили в Минздраве РФ

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Заражение новой коронавирусной инфекцией у привитых вакциной «Спутник V» медиков в Алтайском крае может быть связано с тем, что у них не успел выработаться иммунитет после вакцинации. Об этом в среду сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

«Вакцина «Спутник V» двухкомпонентная: через 21 день после первой инъекцию пациенту вводится вторая. Пациент считается вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавирусной инфекции через три недели после второй инъекции - в это время идет процесс формирования иммунитета. Случаи положительных результатов ПЦР-тестирования у лиц, получивших вакцину, как правило, связаны с тем, что к моменту встречи с возбудителем COVID-19 у них не успел сформироваться иммунитет, поскольку прошло недостаточное количество времени с момента вакцинации», - сказал он.

Кузнецов также призвал граждан, прошедших вакцинацию против коронавируса, продолжать соблюдать все меры профилактики и защиты от инфекции - носить маски, соблюдать социальную дистанцию, ограничить посещение общественных мест и пользование общественным транспортом - в течение трех недель после введения второго компонента вакцины.

«Так, например, в Алтайском крае медикам первая прививка была поставлена в период с 25 по 30 сентября, а заболели они на 7-10 день после нее», - следует из сообщения, опубликованного на сайте Минздрава в среду.

Как сообщили ТАСС в Минздраве региона, двое из трех заразившихся после прививки медиков уже выздоровели и вышли на работу, третий готовится к выходу с больничного.

«Проверяется, есть ли у него (третьего заболевшего - прим. ТАСС) клинические проявления. Все они нормально перенесли заболевание», - сказал собеседник агентства.

Ранее в управлении печати и массовых коммуникаций Алтайского края сообщили, что тесты на коронавирус у троих медиков региона, которые одними из первых получили вакцину «Спутник V», показали положительный результат.