Случаи заболевания корью участились в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - За последний месяц в инфекционный стационар Павлодарской областной детской больницы с подозрением на корь обратилось 11 детей, подтвержденных случаев – 10, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Самому маленькому пациенту с заболеванием корь 1 год и 4 месяца. Все дети, к счастью, перенесли заболевание в достаточно легкой форме. На сегодняшний день дети чувствуют себя удовлетворительно. Проводится лечение согласно протоколу. Примерное нахождение в стационаре с корью от 7 до 10 дней», - сообщили прессе в управлении здравоохранения Павлодарской области.

Корь — это инфекционное заболевание, которое передается воздушно капельным путем и имеет 100-процентную контагиозность, то есть происходит 100-процентное заражение при контакте с больным у непривитых и не болевших людей, разъяснили в облздраве. Корь у не вакцинированных детей протекает в более тяжелой степени, с высокой температурой тела до 39-40С; отмечаются выраженная слабость, вялость. Дети перестают даже пить воду. Потом появляется сыпь, которая начинается с головы и поэтапно распространяется сверху вниз.

«Специфического лечения кори не существует, только симптоматическое: жаропонижающие средства, при присоединении бактериальной инфекции антибиотики и т. д. Пациенты, которые госпитализируются с диагнозом корь, с момента обращения в приемный покой инфекционного стационара осматриваются в отдельном боксе и при госпитализации изолируются в мельцеровский бокс с отдельным входом с улицы», - добавили в ведомстве.

Последняя вспышка была в 2019 году по всему Казахстану, в том числе Павлодарской области. Тогда в стране регистрировались тяжелые случаи кори, и были летальные исходы.

«По нашему стационару летальных случаев не было, но тяжелые случаи течения кори регистрировались», - подчеркнули в управлении.

Медики напомнили и о заболевании, связанном с этой инфекцией, - о подостром склерозирующем панэнцефалите — самом опасном осложнении после перенесенной кори.

«Это медленная инфекция, вызванная вирусом кори. Латентный период, то есть время, в течение которого после перенесенной кори может развиться болезнь, составляет до 8 лет. Заболевание проявляется сначала расстройствами личности и поведения, затем появляются прогрессирующие двигательные, зрительные, когнитивные нарушения, пароксизмальные состояния. В 80% случаев подострый склерозирующий панэнцефалит имеет длительность 1-3 года и приводит к летальному исходу. У 10% пациентов наблюдается молниеносное течение. В Павлодарской области выявлено 2 ребенка с этим страшным заболеванием», - прокомментировал источник.

Предупредить возникновение заболевания можно мероприятиями по предупреждению заболевания корью – специфической профилактикой путём плановой вакцинации против кори детей.