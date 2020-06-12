Случаи заболеваемости пневмонией возросли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об увеличении заболеваемости пневмонией в Нур-Султане предупредили в управлении общественного здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Особо хочется отметить, что сейчас наблюдается увеличение случаев заболеваемости пневмонией. 62% пациентов из всех находящихся в стационарах города с пневмонией. Заболевание протекает в средне тяжелой и крайне тяжелой степени течения. В 70 случаях пневмония - это осложнение коронавирусной инфекции, и только 30 - бактериального происхождения. Это подтверждает тяжесть осложнения КВИ, которая представляют угрозу жизни человека», - заявила руководитель общественного здравоохранения города Сауле Кисикова в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

Как ранее сообщила Сауле Кисикова, в Нур-Султане зарегистрировано 2 620 случаев коронавирусной инфекции. Из них инфекцию выявили у 270 детей. 1 829 пациентов или 70% выписаны с выздоровлением.

От коронавируса в инфекционных стационарах города скончались 14 человек.