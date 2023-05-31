Случаи заболеваемости корью выявили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области выявили два случая заболевания корью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Арман Кушбасов в прямом эфире на странице ведомства в социальной сети сообщил, что в целом по стране эпидситуация по кори нестабильная. Зарегистрировали с начала года 715 подтвержденных случаев кори.

В регионе лабораторно подтвердили два из пяти предположительных. Один случай завозной – из Алматы, второй – житель Петропавловска.

«Продолжает стационарное лечение в инфекционном отделении непривитой ребенок. Родители его отказались от профилактических прививок. При контакте с больным, ребенок заразился. Корь является крайне заразной тяжелой вирусной инфекцией. Возбудителем является вирус из семейства парамиксовирусов. Передается воздушно-капельным путем, инфицирует слизистые оболочки, а затем распространяется по организму», - сказал Арман Кушбасов.

Клиническая картина кори: макулопапулезная сыпь, которая начинается на лице, температура более 39 градусов, конъюнктивит, кашель, насморк и белые пятна во рту.

По словам АрманаКушбасова, большинство смертельных случаев кори происходят из-за осложнений, связанных с этой болезнью. Чаще всего они развиваются у детей в возрасте до пяти лет или у взрослых старше 30-ти. У беременных женщин корь может вызвать самопроизвольный аборт или преждевременные роды.

«Эффективной профилактической мерой является вакцинация, которая используется на протяжении более 50 лет. Она безопасна и одинаково эффективна как в виде моновакцины, так и в комбинированном виде с вакцинами против краснухи и эпидемического паротита. Для обеспечения иммунной защиты необходимы две дозы вакцины. Первую прививку получают в возрасте 12-15 месяцев, а вторую – в шесть лет. Пропущенные дозы можно сделать в любом возрасте. Для предотвращения вспышечной заболеваемости корью необходимо обеспечить оптимальный охват вакцинацией против кори двумя прививками не менее 95% населения в каждом населенном пункте и в детских организованных коллективах», - добавил Кушбасов.