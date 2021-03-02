Случаи взрыва газобаллонного оборудования участились в секторе бизнеса – МЧС РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане наблюдается увеличение случаев взрыва газобаллонного оборудования в заведениях. Об этом сообщил глава МЧС Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас участились случаи взрыва газобаллонного оборудования в секторе малого бизнеса. Те трагические события, которые происходили в Нур-Султане, показали, что наши сотрудники не проверяют их, потому что это неподконтрольные объекты. Многие предприниматели, пользуясь этими поблажками в плане того, что они освобождены от проверки, допускают нарушения правил эксплуатации, как газобаллонного оборудования, так и непосредственно правил пожарной безопасности», - сказал министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

«К примеру, в Нур-Султане произошел взрыв в двухэтажном жилом доме, который использовался под кафе и приготовление пищи на вынос, одна девушка погибла на месте, другая скончалась в больнице от взрыва газового баллона. Из этого же помещения наши сотрудники вынесли 19 баллонов. Это говорит о явном нарушении со стороны бизнеса. Зачастую у нас просто бизнес становится вольным или невольным убийцей наших граждан», - заявил Ю.Ильин.

В связи с этим, министр обратился к представителям малого и среднего бизнеса.

«Обращаемся к бизнесу. Если бизнес живет за счет наших граждан, которые приходят и пользуются его услугами, они должны максимально думать об обеспечении безопасности», - сказал Ю. Ильин.

Напомним, 21 ноября произошел взрыв газового баллона, в коттедже, переоборудованном под кафе в Нур-Султане. В результате взрыва погибла девушка. 33 человека с различными травмами были доставлены в больницы города.