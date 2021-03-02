РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:51, 02 Март 2021 | GMT +6

    Случаи взрыва газобаллонного оборудования участились в секторе бизнеса – МЧС РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане наблюдается увеличение случаев взрыва газобаллонного оборудования в заведениях. Об этом сообщил глава МЧС Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас участились случаи взрыва газобаллонного оборудования в секторе малого бизнеса. Те трагические события, которые происходили в Нур-Султане, показали, что наши сотрудники не проверяют их, потому что это неподконтрольные объекты. Многие предприниматели, пользуясь этими поблажками в плане того, что они освобождены от проверки, допускают нарушения правил эксплуатации, как газобаллонного оборудования, так и непосредственно правил пожарной безопасности», - сказал министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    «К примеру, в Нур-Султане произошел взрыв в двухэтажном жилом доме, который использовался под кафе и приготовление пищи на вынос, одна девушка погибла на месте, другая скончалась в больнице от взрыва газового баллона. Из этого же помещения наши сотрудники вынесли 19 баллонов. Это говорит о явном нарушении со стороны бизнеса. Зачастую у нас просто бизнес становится вольным или невольным убийцей наших граждан», - заявил Ю.Ильин.

    В связи с этим, министр обратился к представителям малого и среднего бизнеса.

    «Обращаемся к бизнесу. Если бизнес живет за счет наших граждан, которые приходят и пользуются его услугами, они должны максимально думать об обеспечении безопасности», - сказал Ю. Ильин.

    Напомним, 21 ноября произошел взрыв газового баллона, в коттедже, переоборудованном под кафе в Нур-Султане. В результате взрыва погибла девушка. 33 человека с различными травмами были доставлены в больницы города.


    Теги:
    МЧС Бизнес Происшествия, ЧС Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:23
    Казахстанские байдарочники стали шестыми на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:07
    Тимофей Емельянов и Сергей Емельянов завоевали «серебро» на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:00
    Дефицит сжиженного газа наблюдается в Жезказгане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!