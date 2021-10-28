Случаи возгорания автомобилей участились в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За две недели на территории Карагандинской области произошло 14 пожаров на автотранспорте. Всего с начала года в области зарегистрировано 198 автопожаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основными причинами пожаров на автотранспорте является неисправность топливной или электрической системы (короткое замыкание электрической проводки). В зимнее время также пожары происходят при отогреве замерзших авто с примененим открытого огня. Эксплуатация автотранспортных средств на протяжении длительного времени с неисправностями механизмов и электрооборудования, несанкционированное использование различного дополнительного электрооборудования, нередко приводят к перегреву, а также короткому замыканию», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Автовладельцам рекомендуется своевременно проходить техническое обслуживание транспорта и проводить ремонтные работы, иметь исправный огнетушитель.