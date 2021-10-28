РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:25, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    Случаи возгорания автомобилей участились в Караганде

    None
    None
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За две недели на территории Карагандинской области произошло 14 пожаров на автотранспорте. Всего с начала года в области зарегистрировано 198 автопожаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Основными причинами пожаров на автотранспорте является неисправность топливной или электрической системы (короткое замыкание электрической проводки). В зимнее время также пожары происходят при отогреве замерзших авто с примененим открытого огня. Эксплуатация автотранспортных средств на протяжении длительного времени с неисправностями механизмов и электрооборудования, несанкционированное использование различного дополнительного электрооборудования, нередко приводят к перегреву, а также короткому замыканию», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

    Автовладельцам рекомендуется своевременно проходить техническое обслуживание транспорта и проводить ремонтные работы, иметь исправный огнетушитель.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Карагандинская область Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:24
    Не умею говорить «нет» - рекомендации психолога
    Сегодня, 16:48
    Более 100 тысяч доз вакцины против гриппа закупили в Акмолинской области
    Сегодня, 16:16
    Команда Казахстана по водному поло заняла третье место в женских соревнованиях на Азиаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!