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    18:52, 02 Март 2021 | GMT +6

    Случаи травли в школах остаются незамеченными – Бибигуль Асылова

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова заявила о том, что большинство случаев травли детей в школах остаются незамеченными администрацией заведений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как показывает практика, случаи травли в образовательных учреждениях никак не регистрируются и остаются незамеченными. Есть отдельные случаи, когда широкую огласку получают такие резонансные случаи с применением форм особой жестокости, но, как правило, администрация учебных заведений не принимает соответствующих мер для прекращения и дальнейшего недопущения травли. С детьми, вовлеченными в травлю, педагоги пытаются обсудить произошедшее, примирить конфликтующие стороны, к обидчику применяются дисциплинарные меры, а пострадавшего направляют к социальному педагогу или психологу», - сказала Бибигуль Асылова на брифинге в СЦК.

    При этом, по ее словам, и руководители, и учителя, и психологи, не всегда владеют навыками оказания эффективной помощи участникам травли.

    «Несмотря на масштабность и сложность проблемы, система образования имеет большие возможности для профилактики и предотвращения буллинга. Опыт многих стран показывает, что эффективному противодействию травли буллинга в образовательных организациях способствует разработка и принятие нормативного акта, направленного на комплексное и системное воздействие всех участников образовательного процесса и создание условий для нулевой терпимости травли. Однако в действующем законодательстве понятие травли и буллинга не предусмотрено», - отметил а вице-министр.

    «В связи с чем, МОН как уполномоченный орган в сфере защиты прав детей поддерживает законодательную инициативу депутатов Парламента по включению норм, определяющих терминологию буллинга и расширяющих компетенцию МОН по разработке нормативно-правового акта по профилактике травли в образовательном процессе», - заключила Б. Асылова.



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