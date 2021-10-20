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    14:39, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    Случаи суицида детей всегда происходят дома, а не в школах – Шолпан Каринова

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Случаи суицида детей всегда происходят дома, а не в школах. Об этом сообщила первый вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Речь идет о суициде в Актобе. Мы все факты смерти детей обязательно знаем. Работа в данном направлении ведется не только МОН, как вы понимаете, здесь большая межведомственная работа необходима, и она проводится совместно с органами внутренних дел, совместно с органами здравоохранения и образования, с МИО. Каждый случай рассматривается отдельно. По данному факту также ведется работа, по итогам будет сообщено», – сказала Ш. Каринова, отвечая на вопросы журналистов по поводу самоубийства девочки в Актобе.

    Также вице-министр сообщила, что в школах проводят работу с детьми школьные психологи. Но, в каждом конкретном случае нужно разбираться, потому, что психолог может и не увидеть склонности к суициду.

    При этом, Ш. Каринова отметила, что в организациях образования не произошло ни одного случая суицида, они происходят всегда дома. Поэтому о состоянии ребенка должны знать, в первую очередь, родители. В случае возникновения каких-либо опасений, родители должны обращаться к специалистам.

    Вице-министр призвала родителей быть внимательными к детям, заниматься с ними и при необходимости сигнализировать в школу и психологу.

    Напомним, ранее сообщалось о самоубийстве 13-летней девочки в Актобе.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Образование Астана МОН Общество Происшествия
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