РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:29, 15 Февраль 2021 | GMT +6

    Случаи совершения киберпреступлений участились в Казахстане

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В январе в стране зарегистрировали свыше 1 700 преступлений, связанных с интернет-мошенничеством. Об этом сообщил заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД РК Канат Нурмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «К сожалению, участились и случаи совершения киберпреступлений, в том числе мошенничеств в отношении интернет-пользователей. В прошлом году совершено 14 тыс. таких преступлений, в январе текущего года - свыше 1 700. В большинстве случаев мошенник и жертва находятся в разных регионах страны», - сообщил Канат Нурмагамбетов в ходе еженедельного брифинга МВД РК.

    По его словам, преступники умело используют методы социальной инженерии, направленные либо на получение денег, либо на получение персональных данных, доступа к аккаунтам в социальных сетях и электронным счетам. Они легко адаптируются к новым условиям жизни и совершенствуют инструменты и подходы.

    «Как показывает практика, за одним мошенником тянется целая вереница преступлений, для совершения которых используются разные банковские счета, пластиковые карты, а также абонентские номера, оформленные на третьих лиц», - добавил он.

    Раскрытие преступлений, совершаемых в интернет-сети, возложено на криминальную полицию.

    «В составе Департамента криминальной полиции МВД действует Центр по борьбе с киберпреступностью. Имеются структурные подразделения в регионах. Сотрудниками указанных подразделений принимается весь комплекс мер по пресечению преступных схем обмана граждан, выявлению мошенников. Ежедневно проводится мониторинг сайтов объявлений, публикаций в социальных сетях и другие мероприятия. Также, для оздоровления обстановки МВД приняло ряд организационных мероприятий. По поручения министра в составе Центра по борьбе с киберпреступностью создается подразделение по борьбе с интернет-мошенничествами. В регионах созданы специализированные группы по их раскрытию и расследованию. В данном направлении и в дальнейшем будут приниматься необходимые меры», - отметил К. Нурмагамбетов.



    Теги:
    МВД РК Интернет Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:09
    Более 100 бронзовых зеркал найдены в кургане Сакураи Чаусуяма в Японии
    Сегодня, 12:03
    Новый закон об электросамокатах — сколько нарушений выявлено за месяц
    Сегодня, 12:00
    Преступная группа лишала людей почек в Пакистане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!