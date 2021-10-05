Случаи смерти после вакцинации прокомментировал глава Минздрава РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Алексей Цой прокомментировал смерти людей после получения вакцин от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Алексея Цоя, летальных исходов от вакцин на сегодня в стране не зарегистрировано. Также он рассказал, что в случае смерти человека после вакцинации создается комиссия.

«Здесь важно понимать, это случай совпадения летального исхода и наличия прививки. Представьте, у нас 7,5 млн взрослого населения уже привито. До коронавируса каждый день по 5 человек умирали от инфаркта, от инсульта - до 10 человек, и от других заболеваний. Они раньше погибали в виду хронических, сопутствующих заболеваний, осложнений, повышенного давления. Сейчас эта тенденция не меняется. Когда такой случай связан психологически с принятием вакцины, конечно, в первую очередь, граждане думают, что это возможное осложнение вакцины», - рассказал глава Минздрава в интервью порталу Azattyq-ruhy.kz.

«Но во всех случаях таких совпадений мы видели, что пациенты имели хронические заболевания, повышенное давление или другие мозговые нарушения. Имея длительный хронический анализ заболевания, каждый случай рассматривается, есть четкий регламент по каждому случаю», - отметил А. Цой.

Ранее министр рассказал о мерах по вакцинации детей старше 12 лет.