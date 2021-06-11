РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:33, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    Случаи посягательства на половую неприкосновенность детей увеличились – МВД РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последние 5 лет число преступлений в отношении несовершеннолетних сократилось на 30%. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За последние 5 лет число преступлений в отношении несовершеннолетних сократилось на 30%. Вместе с тем, в текущем году их количество возросло на треть», - сказал Ерлан Тургумбаев.

    Глава МВД пояснил, что этому способствовало длительное нахождение граждан, в период пандемии, в условиях изоляции и «онлайн» - занятий, без посещения детьми школ.

    «Причинами совершения преступлений зачастую являются семейные проблемы, бытовая неустроенность и асоциальный образ жизни родителей. Почти половина преступлений являются посягательствами на половую неприкосновенность детей», - добавил Ерлан Тургумбаев.

    По данным ведомства, в подавляющем большинстве (78%; 308 из 454) они совершены лицами из близкого окружения, не попадавшими ранее в поле зрения полиции (отцы – 14, отчимы – 11, сожители матери – 11, соседи – 3, родственники – 26, знакомые – 243).

    «Отмечу, эти преступления носят скрытый характер. Зачастую близкие не хотят огласки. Такие преступления выявляются инспекторами по делам несовершеннолетних и участковыми инспекторами в ходе профилактических занятий, бесед с детьми и взаимодействия с органами здравоохранения. Этому также способствуют: широкая информационная работа среди населения, а также формирование в обществе чувства нетерпимости к насилию. Как результат – увеличилось количество обращений, в том числе посредством соцсетей. Большая часть из них – по преступлениям, совершенным в прошлые годы», - резюмировал Ерлан Тургумбаев.

    Ранее министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев сообщил, что с начала года с помощью камер видеонаблюдения раскрыто свыше 3,5 тысяч преступлений, пресечено более 1 миллиона административных правонарушений.
    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:51
    Нет гарантии, что отпечатки пальцев не окажутся в руках злоумышленников — эксперт
    Сегодня, 13:47
    Понесут ли власти ответственность за публикацию персональных данных журналистов и блогеров
    Сегодня, 13:42
    Крупнейшее задержание в РК: редких рачков на 150 млн тенге изъяли в СКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!