Случаи посягательства на половую неприкосновенность детей увеличились – МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последние 5 лет число преступлений в отношении несовершеннолетних сократилось на 30%. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние 5 лет число преступлений в отношении несовершеннолетних сократилось на 30%. Вместе с тем, в текущем году их количество возросло на треть», - сказал Ерлан Тургумбаев.

Глава МВД пояснил, что этому способствовало длительное нахождение граждан, в период пандемии, в условиях изоляции и «онлайн» - занятий, без посещения детьми школ.

«Причинами совершения преступлений зачастую являются семейные проблемы, бытовая неустроенность и асоциальный образ жизни родителей. Почти половина преступлений являются посягательствами на половую неприкосновенность детей», - добавил Ерлан Тургумбаев.

По данным ведомства, в подавляющем большинстве (78%; 308 из 454) они совершены лицами из близкого окружения, не попадавшими ранее в поле зрения полиции (отцы – 14, отчимы – 11, сожители матери – 11, соседи – 3, родственники – 26, знакомые – 243).

«Отмечу, эти преступления носят скрытый характер. Зачастую близкие не хотят огласки. Такие преступления выявляются инспекторами по делам несовершеннолетних и участковыми инспекторами в ходе профилактических занятий, бесед с детьми и взаимодействия с органами здравоохранения. Этому также способствуют: широкая информационная работа среди населения, а также формирование в обществе чувства нетерпимости к насилию. Как результат – увеличилось количество обращений, в том числе посредством соцсетей. Большая часть из них – по преступлениям, совершенным в прошлые годы», - резюмировал Ерлан Тургумбаев.