Случаи падения детей из окон участились в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В текущем году в Акмолинской области зарегистрированы пять фактов падения малолетних детей из окон многоэтажных домов. Полицейские региона призывают акмолинцев быть более внимательными к своим детям, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Причины происхождения несчастных случаев разнообразны. Но всегда, когда это происходит в быту, в этом виноваты в основном родители, недоглядевшие за своими малолетними детьми.

«В настоящее время департамент полиции Акмолинской области обеспокоен участившимися несчастными случаями, связанными с падением несовершеннолетних из окон многоэтажных домов. 14 мая в областном центре полуторагодовалый ребенок, оставшись в комнате без присмотра взрослых, выпал из окна седьмого этажа. Полученные травмы были несовместимы с жизнью. К сожалению, данный пример не является единичным случаем. И хотелось бы обратиться к родителям: будьте более внимательны к своим детям, берегите их и старайтесь уделять им больше времени! Они ваше будущее!», - отметил первый заместитель начальника департамента полиции полковник полиции Ризахмет Жанбеков.

В текущем году зарегистрированы пять фактов падения малолетних детей из окон многоэтажных домов. Из них два случая в Кокшетау, по одному - в городе Степногорске, Зерендинском и Целиноградском районах. В основном трагедии происходят из-за москитных сеток, которые не предназначены для того, чтобы на них опирались. В четырех случаях дети были доставлены в больницу с различными травмами.

«В 2020 году в Акмолинской области зарегистрировано 10 фактов падения малолетних детей в возрасте от 2 до 6 лет из окон. В 9 случаях дети остались живы, госпитализированы в больницы с различными травмами, состояние здоровья удовлетворительное. В одном случае, произошедшем в городе Степногорске, двухлетняя девочка спустя месяц скончалась в реанимации больницы», - добавили в ведомстве.

Стражи порядка считают, что все это происходит из-за безответственности, беспечности и отсутствия контроля со стороны родителей и иных взрослых, и призывают акмолинцев быть более внимательными к своим детям.