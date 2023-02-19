Случаи отказа в регистрации кандидатов по одномандатным округам объяснили в ЦИК РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров пояснил, по каким причинам было отказано в регистрации некоторым кандидатам в депутаты Мажилиса и маслихатов по одномандатным округам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следует остановиться на вопросе отказа от регистрации отдельно. Всего на основании представленных сведений установлено, что до этапа регистрации после выдвижения 45 кандидатов написали заявления о снятии своих кандидатур по собственному желанию. Комиссия их не регистрировала на основании их заявления. 125 кандидатам было отказано в регистрации, в том числе один кандидат не прошел соответствие требованиям Конституции РК и конституционного закона «О выборах» в части постоянного проживания на территории страны в течение последних 10 лет», - пояснил на заседании заместитель председателя ЦИК Константин Петров.

Также на основании сведений Генпрокуратуры установлено, что по 4 кандидатам было наличие неснятой непогашенной судимости, по 5 кандидатам – наличие признанной вины в совершении коррупционного преступления. Всего по сведениям Генпрокуратуры таких оказалось 9.

«Подавляющее большинство, кому было отказано, не предоставили полный пакет документов, в частности, не представили избирательный взнос. На этом основании вчера им было отказано в регистрации. Одному кандидату было отказано в регистрации за проведение агитации в неустановленный законом период. После того, как кандидат был зарегистрирован, уже отменена регистрация четырех кандидатов: одного по собственному желанию и три – по установленным недостоверностям, представленным в декларациях», - добавил Константин Петров.