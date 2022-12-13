Случаи обморожения зафиксированы в Таразе

13 Декабря 2022, 15:00

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Необычно снежные и морозные дни наступили в жамбылском регионе. Более недели держится снежный покров, а морозы достигают до минус 10-20 градусов в Таразе и до минус 30 - в районах области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению синоптиков, подобные морозы не характерны для этого периода зимнего времени. Среднегодовые температуры начала и до середины декабря в Таразе обычно варьируются от + 0 до +8 градусов.

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Жамбылской области, не привыкшие к подобным морозам таразцы уже начали обращаться к медикам по поводу обморожений.

«В минувшие выходные два жителя областного центра обратились в скорую помощь с признаками обморожения, - сообщили в ведомстве. – Так, 54-летний мужчина длительное время находился на улице. После чего, по словам пострадавшего, дома у него повысилась температура, появился озноб, при этом онемели пальцы. Он обратился в службу скорой помощи. Медики диагностировали обморожение и оказали квалифицированную медицинскую помощь. А 49-летний горожанин, несмотря на холод, долго простоял на улице и так же получил обморожение. Ему оказана соответствующая медицинская помощь».

В связи с приходом зимней погоды жамбылские медики напоминают - необходимо быть предельно осторожными в морозные дни.

«Не стоит употреблять крепкий алкоголь, по возможности не курите. Также не стоит пить много кофе, так как кофеин сужает сосуды и замедляет кровообращение в руках и ногах. Носите удобную, теплую одежду и обувь. Лучшая верхняя одежда – это теплая, легкая, не стесняющая движений, непромокаемая, но влагоотводящая. Когда очень холодно, лучше носить несколько слоев одежды, потому что между слоями сохраняется тепло. Оберните лицо мягким, не вызывающим раздражения шарфом и дышите через него», - пояснили в ведомстве.

Обратить особое внимание врачи советуют на свою обувь.

«Обувь должна быть теплой, удобной, с толстой подошвой, чтобы не сдавливались ноги при ношении шерстяных носков. В сильные морозы лучше избегать высоких каблуков. Нахождение в неестественном положении стопы затрудняет кровообращение и повышает риск обморожения. В холода нашему организму требуется дополнительный «источник энергии». Попробуйте отложить диету и увеличить физическую активность. Не наносите на кожу кремы на водной основе, в коже образуются ледяные кристаллики, повреждающие клетки. Соблюдайте эти простые правила, которые позволят избежать переохлаждения и обморожений», - отметили в пресс-службе управления здравоохранения Жамбылской области.