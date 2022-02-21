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Случаи обмана со стороны трудовых мигрантов участились в РК – МВД

21 Февраля 2022 13:51
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Случаи обмана со стороны трудовых мигрантов участились в РК – МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК предупредили казахстанцев о росте случаев обмана и мошенничества со стороны трудовых мигрантов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Участились случаи обращения казахстанцев в полицию об обмане и мошенничестве со стороны иностранцев, с которыми заключены соглашения по строительству домов, объектов, а также ремонту помещений. Во избежание подобных фактов МВД просит граждан быть бдительными при заключении договоров с ними. При заключении гражданско-правовых отношений с иностранцем необходимо удостовериться в законности его нахождения в Казахстане, потребовать паспорт и документ, дающий право на пребывание в нашей стране. Это могут быть разрешения на временное проживание, вид на жительство или удостоверение лица без гражданства», - сообщила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек в ходе онлайн-брифинга.

В МВД призвали при обнаружении указанных нарушений отказываться от договора с ними и незамедлительно сообщать в миграционную службу или звонить на 102.

По данным Ш. Турлыбек, трудовые мигранты в основном работают в строительной сфере, в сфере услуг и торговле.

Ранее сообщалось, что с сегодняшнего дня в Казахстане началось оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» Министерства внутренних дел РК. В ходе рейда автобусы и такси проверят на легальность.


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#Борьба с преступностью   #МВД РК   #Общество   #Мошенничество   #мигранты  
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Автор:

Анеля Касымова

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