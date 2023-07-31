Случаи гибели рыбаков участились в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Четверо мужчин утонули в водоемах Карагандинской области. Тело двоих нашли, еще двух утонувших рыбаков ищут спасатели. По словам сотрудников ДЧС, во всех случаях рыбаки были без спасательных жилетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Департаментом по ЧС на постоянной основе проводятся профилактические рейдовые мероприятия на водоемах по профилактике гибели людей (рыбаков) на воде, с распространением информационных памяток о соблюдении мер безопасности при отдыхе и рыбной ловле на воде.

Но, несмотря на это, за прошедшие выходные произошли два факта утопления рыбаков. Ведутся поиски еще двух утоновших на прошлой неделе.

«В Абайском районе в поселке Топар в Шерубай-Нуринском водохранилище силами водолазов-спасателей ДЧС обнаружено тело мужчины 1988 года рождения, который утонул во время рыбной ловли. В ходе проведения поисково-спасательных работ доставлен на берег мужчина 1989 года рождения. Спасенный находился вместе с утонувшим и не мог самостоятельно добраться до берега», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Так же спасатели продолжают поиски утонувшего в Актогайском районе.

«Мужчина 1987 года рождения утонул в Актогайском районе на озере Балхаш в районе села Тасарал. 24 июля в связи с неустойчивой погодой и резким усилением ветра он выпал из лодки», - сообщили в ДЧС.

Во всех случаях рыбаки находились в лодке без спасательных жилетов, тем самым грубо нарушая правила безопасности на маломерном судне.

«Кроме того, гражданами нарушаются правила при использовании транспортных средств на воде. Так, в городе Темиртау на Самаркандском водохранилище в районе Старогородского пляжа силами ДЧС проводятся поиски мужчины 1995 года рождения, который в 100 м от берега, управляя водным скутером на полном ходу допустил столкновение с моторной лодкой и утонул. Мужчина находился на водном транспорте также без спасательного жилета», - добавили в ведомстве.

В целях предупреждения происшествий на воде, сотрудники ДЧС призывают граждан строго соблюдать требования Правил безопасности на водоемах.

В первую очередь запрещается:

- купаться в запрещенных местах;

- находится на плавательных средствах без индивидуальных спасательных средств;

- входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

- прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

- нырять в непроверенных и необорудованных местах;

- заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;

- плавать на предметах, не предназначенных для плавания;

- входить в воду детям без сопровождения взрослых.

О любых предпосылках и фактах происшествий и ЧС звонить по телефонам 112 или 8 (7212) 433636, 433737.