Случаи бешенства у животных подтвердились в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Бешенство выявили у диких животных в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По официальным данным, в регионе зарегистрировано два случая лабораторно подтвержденного бешенства у диких животных. Больных лису и барсука обнаружили в Иртышском районе. Дикие животные забежали на охраняемую территорию. Выявлено 14 человек, работавших на данном участке. Всем были сделаны прививки против бешенства.

С начала года в медицинские организации области обратилось более полутора тысяч человек, пострадавших от диких и домашних животных. Причем большинство жителей области пострадали от нападения собак и кошек. Также были обращения после укусов диких животных, лошадей, грызунов, ежей и даже обезьяны. Все укушенные люди прошли курс прививок против бешенства.

Санврачи напоминают, что бешенство – это тяжелое инфекционное, природно-очаговое заболевание людей и животных, характеризующееся поражением центральной нервной системы, и при отсутствии профилактической вакцинации, заканчивающееся летальным исходом.

По информации специалистов, в Павлодарской области ежегодно регистрируются случаи заболевания бешенством среди диких и домашних животных, так как возбудитель постоянно циркулирует в дикой природе.

«К сожалению, в эпизоотологический процесс вовлекаются и наши любимые домашние питомцы близкие к человеку – кошки и собаки. В организм человека вирус бешенства проникает через укусы, оцарапывание, ослюнение кожных покровов и слизистых оболочек больными животными, в том числе, летучими мышами, грызунами, сельскохозяйственными животными. При укусе пострадавшим необходимо немедленно промыть рану теплой водой с мыльным раствором, так как щелочная среда нейтрализует вирус бешенства, затем обратиться в травматологические пункты. Медики назначат курс лечения, который необходимо получать полностью, без перерыва. Животных ни в коем случае нельзя убивать – они подлежат изоляции, за ними устанавливают наблюдение ветеринарные врачи», - отмечают санэпидемиологи.

Вакцины, используемые в настоящее время для лечения бешенства, как правило, вводятся пять раз: в день обращения к врачу, затем на третий, седьмой, 14 и 28 день. Назначенную вакцину может отменить только врач-травматолог, который сделал назначение. Если за укусившим животным удалось установить наблюдение, и в течение 10 суток после укуса оно осталось здоровым, то дальнейшие инъекции прекращают. Вакцинация проводится бесплатно.

Фото из открытых источников











