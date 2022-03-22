09:11, 22 Март 2022 | GMT +6
Случаев заболевания пневмонией с признаками КВИ не зафиксировано в РК за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновлена информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Coronavirus2020.kz.
21 марта не зафиксировано ни одного случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, также не зафиксировано летальных исходов, 14 человек выздоровели.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 88561, летальных случаев – 5350, выздоровевших – 82168.
Напомним , в Казахстане 264 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки зарегистрировано 36 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.