Случаев заболевания коронавирусом в СКО не зарегистрировано
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На 20 марта в Северо-Казахстанской области случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией не зарегистрировано, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Руководитель отдела эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями Кулпаш Таласбаева на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказала, что по области на мониторинге находятся 30 человек.
Из них по категории «1А» – 8 человек. Пять человек прилетели из Германии, трое – из Испании. Они госпитализированы в карантинные стационары и будут там находиться в течение 14 дней.
По категории «1Б» на домашнем карантине находятся 4 человека, прибывшие из Польши.
Еще 18 человек - на дистанционном наблюдении. Эти люди прибыли из ОАЭ, Таиланда, Великобритании и США.
«Проводится санитарно-карантинный контроль за прибывающими лицами путем проведения термометрии, анкетирования и выдачей уведомлений о соблюдении мер профилактики. На автопереходах на границе с РФ пограничной службой ведется контроль за всеми гражданами, в том числе прибывающими из КНР и неблагополучных стран, с последующей передачей сведений в департамент для дальнейшего проведения медицинского наблюдения», - сказала К.Таласбаева.
Она добавила, что в регионе усилен контроль за лицами, уклоняющимися от медицинского обследования, лечения и соблюдения карантинного режима.
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