Случаев заболевания коронавирусом в СКО не зарегистрировано

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На 20 марта в Северо-Казахстанской области случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией не зарегистрировано, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель отдела эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями Кулпаш Таласбаева на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказала, что по области на мониторинге находятся 30 человек.

Из них по категории «1А» – 8 человек. Пять человек прилетели из Германии, трое – из Испании. Они госпитализированы в карантинные стационары и будут там находиться в течение 14 дней.

По категории «1Б» на домашнем карантине находятся 4 человека, прибывшие из Польши.

Еще 18 человек - на дистанционном наблюдении. Эти люди прибыли из ОАЭ, Таиланда, Великобритании и США.

«Проводится санитарно-карантинный контроль за прибывающими лицами путем проведения термометрии, анкетирования и выдачей уведомлений о соблюдении мер профилактики. На автопереходах на границе с РФ пограничной службой ведется контроль за всеми гражданами, в том числе прибывающими из КНР и неблагополучных стран, с последующей передачей сведений в департамент для дальнейшего проведения медицинского наблюдения», - сказала К.Таласбаева.

Она добавила, что в регионе усилен контроль за лицами, уклоняющимися от медицинского обследования, лечения и соблюдения карантинного режима.



