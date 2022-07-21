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Случаев взяточничества и мошенничества в Казахстане стало больше на 30,5 % за год
21 Июля 2022 15:38

Случаев взяточничества и мошенничества в Казахстане стало больше на 30,5 % за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам первого полугодия в стране зарегистрировали 1,3 тыс. коррупционных уголовных правонарушений — на 30,5% больше, чем годом ранее. В том числе 952 правонарушения отнесли к тяжкой степени, 299 правонарушений — к средней тяжести, 48 правонарушений — к небольшой тяжести, 13 правонарушений — к особо тяжким, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

Большинство правонарушений относилось к получению или даче взятки, а также к мошенничеству - 374, 358 и 220 случаев соответственно.

У нарушителей закона «популярны» также злоупотребление должностными полномочиями и присвоение или растрата вверенного чужого имущества.

Непосредственно к взяточничеству относятся дача или получение взятки и посредничество во взяточничестве. За полгода на эти три статьи пришлось 58,5% всех коррупционных правонарушений (767 случаев). Случаев посредничества зарегистрировали 35, плюс 94,4% за год.

В региональном разрезе больше всего случаев взяточничества зарегистрировали в Алматинской области: 89 правонарушений — на 85,4% больше, чем годом ранее. В тройке антилидеров также оказались Шымкент (69 правонарушений, плюс 68,3% за год) и столица (68 правонарушений, минус 6,8%).

Меньше всего случаев взяточничества среди всех регионов страны зарегистрировали в Акмолинской области - всего 11 правонарушений с начала года, годовой рост — в 2,2 раза.

По итогам января–июня 2022 года суду передали 448 обвиняемых, совершивших коррупционные уголовные правонарушения — на 13,5% меньше, чем за первое полугодие прошлого года. При этом количество лиц, в отношении которых было вынесено постановление о признании подозреваемыми, составило 827 человек, а количество выявленных лиц, совершивших правонарушения — 610 человек.

Среди лиц, переданных суду, 17,2% обвиняемых составили служащие акиматов и их структурных подразделений - 77 человек, годовое сокращение на 3,8%. Далее идут сотрудники органов внутренних дел (73 человека) и пограничной службы Комитета национальной безопасности (27 человек).

Непосредственно из Агентства РК по противодействию коррупции было передано суду 5 обвиняемых.


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